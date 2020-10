Lavoratori ex Auchan: "Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni"

Lavoratori dimenticati. E' il grido d’allarme dei 52 esuberi ex Auchan che denunciano il senso d’abbandono da parte delle istituzioni.

Come può un lavoratore essere lasciato ostaggio del bisogno, nell’attesa di uno spiraglio da parte della azienda che rimanda di volta in volta un incontro per definire i termini di ricollocazione e di incentivazione all’esodo?

Lavoratori che in una città come quella di Palermo, che non da alcuna alternativa in termini occupazionali a causa di una desertificazione delle attività produttive. Il caso dei lavoratori ex Auchan Palermo non si può assolutamente paragonare alle stesse vertenze del resto d’Italia, i lavoratori chiedono ai sindacati di specificare questa peculiarità nei tavoli nazionali al ministero e inoltre di sensibilizzare l’assessore regionale al lavoro che si faccia carico di aprire un tavolo di lavoro con tutti gli attori della vertenza nell’interesse dei lavoratori stessi e invitare l’azienda Margherita Distribuzione a trovare un accordo territoriale regionale per la risoluzione della vertenza.

Gruppo esuberi ex Auchan Palermo