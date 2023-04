Lettera aperta: "La spiaggia di Mondello e quella terrificante staccionata in legno"

Lettera aperta al Sindaco di Palermo, all’Assessore Comunale al Turismo, all’Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, agli amministratori della Mondello Italo Belga.

Ah, che splendore Mondello! Il golfo che si insinua tra due montagne, la sabbia morbida e dorata, l’acqua dal verde azzurro cangiante, le ville stile Liberty del fronte mare, il viale trapunto di palme. Un sogno? Forse sì, ma rigorosamente a partire dal primo ottobre circa di ogni anno e soltanto fino al 30 aprile successivo. Il primo maggio infatti è la triste data in cui la società immobiliare Mondello Italo Belga, concessionaria della spiaggia di Mondello da oltre 110 anni (caso unico al mondo?), impone a tutti i cittadini e turisti un’orribile staccionata di legno che delimita le spiagge attrezzate della società dalla cosiddetta libera battigia.

Questa stessa staccionata di legno viene poi tolta nella prima settimana d’ottobre. La spiaggia, di proprietà demaniale, viene di fatto restituita ai cittadini solo nei mesi freddi. La barriera di legno è una bruttura estetica, perché rovina la continuità visiva e spaziale della spiaggia sabbiosa quando digrada verso il mare. È un’indecenza morale, perché in certi punti riduce la battigia libera, fruibile da tutti, a davvero poche decine di centimetri. Toglie alle persone il piacere di andarci a Mondello, in quanto – diciamola tutta la verità – il piacere passa nel momento in cui, dopo aver cercato un parcheggio per almeno quaranta minuti, cammini avanti e indietro sulla battigia con 35 gradi senza che ci sia un centimetro di spiaggia “libera” che sia libera per poterci poggiare una maglietta, figuriamoci stendere un telo da mare.

E quando scorgi in lontananza ciò che sembra un quadrato di spiaggia effettivamente libera, acceleri il passo trepidante, carico di aspettativa, salvo poi capire che quel tratto è libero perché ci sono i pedalò dei bagnini e di chi li dà in affitto. Questa barriera è indecente, perché toglie tanta e preziosa metratura ai bagnanti. È una grave stortura etica, perché di fatto le barriere, come i muri, separano le persone in categorie, creando ghetti. Da una parte, quelli che possono e vogliono pagare i prezzi esosi di un ombrellone e due sdraio, e dall’altra tutti quelli che non possono o che non vogliono per principio. E magari questi ultimi non vogliono perché la spiaggia è demaniale, e il concessionario dovrebbe rispettare dei requisiti minimi, come quello che la battigia libera deve essere profonda almeno cinque metri.

Ed invece, come dimostrano le foto accluse, ogni stagione la profondità della spiaggia libera a Mondello è sempre minore: tra l’avanzare inesorabile del mare e quella altrettanto inesorabile dall’altra parte della staccionata della Italo Belga, come detto, in molti punti la spiaggia libera si riduce ad uno spazio vitale minimo, ben oltre la soglia di ciò che è moralmente accettabile. Fa male vedere anche che la stessa società Italo belga lasci però perfino tre o quattro metri di spazio tra l’ultima fila di sdraio (quella più vicina al mare) e la staccionata stessa, quasi uno sfregio a chi sulla battigia libera deve dribblare con destrezza infiniti ostacoli. A voi, signor Sindaco di Palermo, signor Assessore comunale, signor Assessore regionale, signori amministratori della società Italo Belga, a voi tutto questo sembra giusto, normale, etico?

Ma la domanda fondamentale è: perché? Perché la staccionata di legno esiste solo a Palermo, di grazia, diteci, perché? Non c’è a Balestrate, non c’è a Capaci, non c’è a Selinunte, non c’è da nessuna parte dove sia stato io, in Sicilia, in Italia e nel mondo. Esiste soltanto a Mondello. Nelle altre spiagge, i lidi attrezzati o stabilimenti balneari si alternano (come da legge) alla spiaggia libera per tutta la profondità della spiaggia; a Mondello, la spiaggia libera è ridotta ad una misera striscia della battigia, dove spesso non si può nemmeno poggiare un telo perché vi arriva l’acqua del mare. Ed allora, se ci siete e credete nel rispetto delle regole, se credete in un barlume di equità e nella salvaguardia della dignità dell’essere umano, battete un colpo. Non so cosa succederà dal 2024 con la nuova legge sulle concessioni demaniali, ma so che per il 2023 siamo ancora in tempo, siete ancora in tempo. Vi prego, non montate la terrificante staccionata in legno, né altro divisore tra la spiaggia libera e quella attrezzata a pagamento. Non serve nemmeno e non esiste in nessun’altra parte del mondo. Fate la cosa giusta, non mettete quell’orrida barriera.

Francesco Bruno