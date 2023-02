Lettera aperta di un operaio al "signor" Miccichè

Salve, signor Miccichè, deputato dell'assemblea regionale siciliana. Mi perdoni, se non riesco ad affiancare il titolo di onorevole al suo cognome dopo le sue esternazioni riguardanti l'adeguamento Istat di voi deputati siciliani, perché in quel che ha detto c'è poco di onorevole. Mi chiamo Massimiliano Carollo, sono nato e vivo a Palermo. Sono un operaio metalmeccanico. Rispetto a tanti altri miei concittadini,sono fortunato perché ho un lavoro che mi permette, di vivere con una certa dignità, ma che non mi fa arrivare comunque comodamente a fine mese come succede a lei.

In molti, si sono focalizzati su parte del suo discorso, assurdo è offensivo nei confronti di chi vive a stento, cercando di paragonare, il suo aumento con quello di un'infermiera/e, un operaio/a, panettiere ecc... Io mi sono invece, come sicuramente qualche altra persone, su una parte del suo discorso che mi ha lasciato enormi interrogativi. Lei, ha palesemente dichiarato di non far parte della gente che ruba, sostenendo che lei ed altri suoi colleghi conoscete questi delinquenti.

Il quesito che mi è sorto è: visto i discorsi, che voi politici fate ad ogni ricorrenza, di anniversari di stragi e omicidi mafiosi e gli inviti che fate a noi siciliani ad abbattere l'omertà, perché lei non fa i nomi di chi ruba sopra le spalle degli onesti siciliani? Anzi, le dico, io che pago 29 euro al mese di addizionale regionale nella mia busta paga, pretendo che lei faccia i nomi e denunci queste persone, visto il ruolo che copre. Io continuerò a sopravvivere con il mio stipendio da operaio, le persone a cui toglierete il reddito, non so come faranno, lei continui ad arrivare comodamente a fine mese, anche se non ha uno yacht di proprietà, ma che comunque può permettersi di noleggiare. Ravvedetevi.