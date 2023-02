Lettera aperta al sindaco: "La mia odissea per rinnovare il pass della zona blu..."

Lettera aperta al sindaco di Palermo Egregio sig. Sindaco, la presente per esporre una storia di “ordinaria follia” palermitana, esemplificativa dei disagi che i cittadini, come me e come Lei, vivono impotenti nella “Nostra” città. Oggi non le parlerò della carenza di pulizia delle strade, degli ammassi di rifiuti o, tantomeno, della totale assenza di cura del verde pubblico, specie degli alberi della via Sammartino (che Lei ben conoscerà, abitando in zona) i cui rami “entrano” nelle nostre case, privandoci della luce e veicolando insetti ed altri animali dannosi per la salute. No, oggi non le parlerò di queste problematiche, anche per evitare intuibili, evasive, risposte del tipo: “è un’eredità che ci siamo ritrovati”; “serve un po’ di tempo per risolvere tutto, non abbiamo la bacchetta magica!”.

No, oggi non La tedierò sul fatto che “i tempi tecnici”, come le riserve delle squadre di calcio, spuntano solo in un secondo tempo, mentre prima, in campagna elettorale, sembra che tutti i candidati questi “poteri magici” li abbiano e intendano proprio usarli per risolvere tutto ciò che affligge quotidianamente la vita dei cittadini. Le rappresenterò invece, da comune cittadino, di quei disagi “nuovi”, la cui paternità mi pare difficile credere non sia della Sua Amministrazione. Come immagino molti altri cittadini, ho appreso sui mezzi stampa del processo di modifica del sistema “Pass Zone Blu” che, in pressappoco due mesi, costringe tutti coloro che, come me, risiedono all’interno delle zone ex “P..”, a dover chiedere il cambio della denominazione sul pass, entrando a breve a regime le nuove zone “A”, “B” o “C”.

Mi sarei aspettato, e magari non sono l’unico, che per i vecchi pass (per cui a suo tempo corrisposte anche somme all’Amministrazione, sotto le spoglie di “costi istruzione pratica”) fosse previsto un regime “in deroga” sino, ad esempio, alla loro naturale scadenza, per poi procedere, in sede di rinnovo, alla nuova denominazione. Forse sarebbe stato troppo semplice. Forse gli addetti al controllo avrebbero fatto confusione tra vecchie zone P e nuove zone A, B, C (essendo loro esseri umani differenti dai comuni cittadini). Premesso che, senza alcuna motivazione, non risultava più disponibile il servizio di prenotazione on-line dell’appuntamento funzionale al disbrigo della pratica (come spesso accade nella nostra cara città, i baluardi di civiltà raggiunta fanno una brutta fine), in considerazione dell’imminente entrata “a regime” del nuovo sistema, armato di buone intenzioni, mi reco la mattina di giovedì 23 febbraio u.s. presso la Postazione Decentrata Noce-Malaspina di via Gen. Sirtori 31.

Inaspettatamente, scopro, unitamente a tutti gli altri cittadini in attesa del turno, che il servizio “Pass” è attivo solo nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, rimanendo chiuso nelle giornate di giovedì e venerdì, contraddicendo gli orari del sito istituzionale e senza nessun preavviso pubblico. Ci domandiamo, allora, come mai, proprio nel momento in cui la Sua Amministrazione ci obbliga ad aggiornare tutti i pass, la postazione, che sarà maggiormente onerata dell’immane lavoro, sia sguarnita di personale. La risposta dell’impiegato di turno è lapidaria: “recatevi nelle altre Postazioni Decentrate, tanto la procedura vale allo stesso modo per tutte le postazioni”. Ed allora, seduta stante, procedo a prenotare on-line per il giorno seguente presso la prima postazione disponibile: Borgo Nuovo, Largo Pozzillo La mattina del 24 febbraio u.s., alle ore 9,30 mi reco alla menzionata postazione. Sorprendentemente scopro dal personale addetto che la prenotazione on-line non ha più alcun valore: comanda solo il turno fisico. Sul baluardo di civiltà perduta ho già detto e, mi pare, non abbisogna aggiungere altro.

Prendo allora il biglietto per il turno, attendo e, dopo un tempo indefinito, raggiungo l’agognata postazione del funzionario addetto al rinnovo. Purtroppo, come spesso accade, il lieto fine è relegato alle favole per bambini, non certo per la realtà degli adulti. Nel tentativo di rinnovare il pass, l’impiegato mi chiede se lo avessi già fatto in quella stessa postazione e, alla mia risposta negativa, avendolo fatto in via Sirtori, mi dice che devo recarmi in quella postazione, perché il sistema non prevede l’aggiornamento in altra postazione. Quindi, nulla di fatto. Ora, Signor Sindaco, in disparte la rassegnazione, la rabbia ed il senso di abbandono istituzionale, mi permetto di confidarle che non so quale “rivoluzione” stia prospettando la Sua Amministrazione per il sistema zone blu, ma ho la vaga impressione non stia rendendo un buon servizio ai cittadini.

Detto questo, io mi recherò, ancora una volta, alla postazione “di zona”, per fare l’ennesima fila chilometrica per riuscire ad ottenere il nuovo pass (forse inutile?) ed evitarmi delle contravvenzioni senza aver commesso nessun illecito. A Lei, Signor Sindaco, chiedo magari di trovare delle soluzioni meno farraginose e non ci complichi la vita più di quanto non lo sia già per i cittadini di questa “Nostra” Città. P.S. Siccome ho appreso che il “rinnovo” per il nuovo pass avrà validità sino alla scadenza del “vecchio” pass, fra tre mesi dovrò ripetere il calvario di cui sopra. La terrò aggiornata. Cordiali Saluti. Filippo Romeo.