Lettera agli ultras del Palermo: "Risse e cori diversi tra le due curve, smettetela perché la gente poi diserta lo stadio"

Cari ragazzi della Nord Superiore, vi scrivo questa lettera, per dirvi che i brutti incidenti, avvenuti durante il match contro il Sudtirol non sono piaciuti a nessuno, neanche a persone che vengono frequentemente nel vostro settore. Purtroppo quello che è successo ieri, è il riproporsi di eventi del genere già accaduti, dentro e fuori casa. Non è bello vedere litigare tifoserie opposte, figuriamoci quelle della stessa fazione. Purtroppo quest'anno, dati in mano, i presupposti non sono ottimali. In solo quattro match al Barbera, abbiamo assistito a due risse fra palermitani stessi. Durante Palermo-Perugia, nella Sud Inferiore, delle donne se le sono date di santa ragione per un pallone, tant'è che i tifosi avversari ci denigravano per quello che stava accadendo, con una canzone ad hoc. Durante Palermo-Sudtirol, sapete bene cosa è successo da voi.

L'appello che vi faccio è di appianare tutti questi dissidi fra voi, per dare spazio soltanto alle vostre meravigliose coreografie e cori. A proposito di quest'ultimi, sarebbe anche il caso, di cercare di riporre l'ascia di guerra, da entrambi le parti, con i ragazzi della Nord Inferiore. Spesso partite con cori diversi, con il risultato che il resto dello stadio non capisce cosa cantare. Sembra quasi di assistere a due match differenti. Questi eventi violenti, non fanno altro che creare paura fra le persone che vorrebbero andare allo stadio, per supportare il Palermo, svagarsi due orette, farsi due risate per la battuta del vecchietto accanto, insomma, per assistere ai match del Palermo, senza rischiare di dovere andare in ospedale.

Questo crea, distacco, allontanamento dei tifosi, che preferirebbero seguire le gare ed eventuali risse, comodamente seduti nel divano di casa, con il risultato che ci sarebbero 3000/4000 tifosi a gara. Non credo che questo, sia quello che voi volete. Sicuramente, qualcuno dirà: ma succedono ovunque ste cose. Be... a noi non ci deve fregare se succede a: Salerno, Napoli, Torino, Milano, Campobasso, ci deve interessare che non succedano da noi e fra di noi. Dobbiamo essere uniti per uno scopo solo, supportare al meglio i nostri ragazzi. FORZA PALERMO 💗🖤.