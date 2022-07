Cara Palermo ti scrivo: "Fino a quando sei disposta a tollerare maleducazione e incività?"

Cara Palermo, ti scrivo per porti alcune domande e riflettere sul comportamento di chi abita il tuo territorio per riflettere e prendere in esame fino a quando e a quanto sei disposta a tollerare che la maleducazione e il malaffare possano trionfare senza che tu prenda posizione e ti arrabbi una "anticchia". Secondo me sei troppo tollerante e masochista. Ti fai mettere i piedi in testa, ti fai insozzare e accetti tutte le malversazioni che molti abitanti indegni ti rivolgono contro. E tu?... Rimani impassibile?

Per esempio: 1. Perché accetti che la “munnizza” ti sommerga ad ogni ora del giorno e della notte e permetti che in molti luoghi nascano delle discariche abusive ben alimentate da cittadini indegni di questo nome? 2. Perché accetti senza reagire che le tue strade siano dissestate, luride, imbruttite dalla spazzatura e piene di buche, molto pericolose per chi va in bici e deturpanti il tuo decoro? 3. Perché accetti che i venditori ambulanti (che quindi dovrebbero spostarsi giornalmente almeno ogni qualche ora) di frutta, verdura, cibo da strada e chincaglierie varie occupino abusivamente da decenni una certa area del suolo pubblico della città considerandolo di proprietà, noncuranti di apportare fastidi e pericolo a pedoni e mezzi di locomozione? 4. Perché accetti che giornalmente le tue strade siano percorse da vetture senza alcun rispetto del codice della strada?

5. Perché accetti impunemente di far sostare selvaggiamente in 2 fila mezzi di trasporto di ogni genere? 6. Perché accetti supinamente che le strade pedonali, per sempio via Ruggero Settimo (e non VII° dinasticamente), via Maqueda e via Vittorio Emanuele, siano percorse ad alta velocità da pericolosissimi monopattini e motorini elettrici (spacciate per biciclette) i cui conduttori reclamano contro ogni regola e arrogantemente la strada libera a ignari pedoni che vorrebbero rilassarsi passeggiando in libertà in una strada a loro dedicata? 7. Perché assisti senza reagire all’occupazione esageratamente fuori da ogni regola di marciapiedi, strade e piazze di bar e ristoranti? 8. Perché accetti che motoape strombazzanti percorrano strade pedonali senza alcun controllo, così come carrozze trainate da stanchi cavalli sotto il sole cocente, mentre alcuni “gnuri” insozzano le aree dove sostano di urina e anche di sterco lasciato per le strade da loro percorse?

In attesa di risposte e di una tua maggiore attenzione a questi problemi che ti poniamo io e le migliaia di cittadini civili ti auguro buona giornata. Ciao cara Palermo, a presto.