Le leggende dei trulli di Sferracavallo

I trulli sono delle costruzioni cuneiformi, di pietra calcarea, tipiche della Puglia,ed in particolare di Alberobello. Tuttavia anche in Sicilia troviamo delle curiose costruzioni simili a quelle pugliesi. Nella borgata marinara di Sferracallo (appartenente alla riserva naturale orientata di Capo Gallo-Isola delle Femmine) e in particolare a Punta Barcarello sorge un villaggio di trulli in miniatura.

Essi sono molto più piccoli di quelli di quelli di Aberobello: la loro altezza è di circa 130 centrimetri. Questi piccoli trulli sono circondati da tipiche piante siciliane, tra cui quelle di fico d’ India e si trovano ad un passo dal mare. Infatti, dietro ad essi è possibile vedere scogli ed anche ammirare l’Isola delle Femmine. Oltre ai ad un assaggio di Puglia, all'interno di villaggio vi è anche un richiamo all'antico Egitto perché vi una piccola sfinge. Inoltre in vi è una barca adibita a fioriera, un piccolo anfiteatro e una chiesetta che è un punto di riferimento per i fedeli locali.

Su questo luogo vi sono diverse leggende. Si narra, ad esempio, che un antico pirata, di nome Barbarossa, abbia nascosto un tesoro in uno dei trulli di Sferracavallo. La leggenda vuole che il tesoro sia custodito da uno spirito maligno, che appare solo di notte a guardia del suo bottino.In molti hanno tentato di trovare il tesoro, ma nessuno è mai riuscito a sfuggire all'ira dello spirito.

Un'altra leggenda narra che i trulli di Sferracavallo siano stati costruiti dalle fate. Si dice che le fate, attratte dalla bellezza del luogo, scelsero di vivere in queste dimore di pietra. Secondo altri racconti in questo villaggio viveva in una strega, che era conosciuta per i suoi poteri malefici e per la sua abilità nel preparare pozioni e maledizioni. Un giorno, un giovane del paese si innamorò di lei, ma lei lo ingannò e lo trasformò in un cane. Il giovane riuscì a fuggire e a liberarsi dalla maledizione, ma la strega non fu mai più vista.

Secondo un'altra leggenda, una principessa, promessa sposa ad un nobile, si innamorò di un umile pastore. I due amanti si incontravano in segreto nei trulli, ma il loro amore fu scoperto. Il nobile, infuriato, uccise il pastore e condannò la principessa a vivere in eterno nei trulli come fantasma. Al di là delle leggende, ciò che sappiamo dalle fonti storiche è che uesto villaggio fu fondato nell’800 quando la Sicilia era dominata dai Borboni e fu abitato da guardiani e che probabilmente i piccoli trulli furono costruiti da emigrati pugliesi. Inoltre la piccola chiesa era in origine un fortino, cioè deposito di armi. In seguito, gli abitanti locali la consacrarono e la trasformarono in una piccola cappella destinata al culto dei caduti in mare. Oggi questo è un incantevole posto, dove adulti e bambini possono passare piacevoli pomeriggi domenicali oppure scattare una foto nelle occasioni speciali.