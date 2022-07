I luoghi del cuore Fai, "Le tre piscine" prime in Sicilia occidentale nella classifica provvisoria del concorso

Gallery







Ottime notizie del concorso nazionale "I luoghi del cuore del Fai", che vede "Le tre piscine" al primo posto per la Sicilia occidentale, quarta su scala regionale dietro a luoghi ben più conosciuti come La scala dei Turchi o la Valle dei Templi nell'Agrigentino. Nella classifica parziale "Le tre piscine" si trovano al diciassettestimo posto, tra migliaia di luoghi candidati in tutta Italia: un risultato che testimonia il valore del luogo e l’amore di decine di abitanti, associazioni e aziende di Bagheria e Santa Flavia, che si sono mobilitati per sostenere la candidatura. Il concorso si conclude il 15 dicembre, l’obiettivo da raggiungere sono almeno 2.500 voti, che permetteranno a "Le tre piscine" di superare la selezione e concorrere a finanziamenti per attività di tutela e valorizzazione. E’ possibile votare a Bagheria e Santa Flavia in 10 centri di raccolta firme e sul sito del Fai all’indirizzo.

"I luoghi del cuore" è il più importante concorso per la tutela e la valorizzazione Italiano, un’iniziativa del Fondo per l’ambiente italiano. Il concorso ha permesso a milioni di Italiani di scoprire luoghi meravigliosi a pochi chilometri da casa, che meritano maggiore valorizzazione e tutela. Durante ogni edizione c’è sempre tra i luoghi più famosi in alto classifica, qualche posto apparentemente sconosciuto che ottiene molti voti. Quest’anno, quel luogo e un orgoglio di casa nostra, "Le tre piscine", che grazie agli oltre 900 voti raccolti on line si trova al diciassettesimo posto in Italia, tra migliaia di luoghi candidati. Insieme all’Associazione Next, che ha promosso la candidatura, decine di privati, associazioni e aziende si stanno mobilitando per sostenere "Le tre piscine" e raccogliere voti on line e firme cartacee.

L’ulteriore buona notizia è che grazie a questo impegno partecipato da tantissimi cittadini, nell’arco di un mese sono state raccolte oltre 700 firme cartacee, che nei prossimi giorni il Fai aggiungerà ai 900 già conteggiati on line. Questo porterebbe "Le tre piscine" a circa mille voti dall’obiettivo per qualificarsi alla fase successiva.

I centri raccolta firme per "Le tre piscine"

Grazie alla disponibilità di associazione e aziende che stanno supportando attivamente la candidatura, sono attivi dieci centri di raccolta firme, dove è possibile sostenere la candidatura firmando con carta e penna. I centri di raccolta firme attivi sono: Crossfit Bagheria, Via Stazione, Bagheria Verdone, Via Verdone 16, Bagheria Bocs, Via Piersanti Mattarella, 8, Bagheria Libreria Interno 95, Prolungamento Via Dante 95, Bagheria SIS Caffè, Via Giangrasso 42, Bagheria Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco 25, Bagheria. Alta Classe Gioie, Corso Umberto I, 118, Bagheria Bitta, Piazza Larderia a Bagheria, Baia Santa Nicolicchia, Largo Santa Nicolicchia 5, Santa Flavia Dialuogo Lirum Larum, Via Maestra La Barbera 22, Santa Flavia.

La candidatura de "Le tre piscine" ai Luoghi del cuore del Fai è supportata inoltre dal comitato promotore dell’Area marina protetta di Capo Zafferano, Associazione natura e cultura, Consorzio idro-agricolo di Bagheria, Animaphix e Ablafest.