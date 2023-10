Le strisce pedonali delimitano l'attività di frutta e verdura

Tutti i venerdì tale attività si piazza sulle striscie pedonali di via Nina Siciliana in prossimità di un trafficato e pericoloso incrocio . Oggi ho sollecitato una pattuglia dei Vigili Urbani presenti in tale via ad intervenire. Ecco cosa è accaduto: Fase 1, ho rappresentato la circostanza, mi hanno guardato come un alieno. Fase 2, Rispondono che avevano avvertito chi di competenza (?). Fase 3, rimarco dicendo che qualcuno potrebbe farsi del male attraversando in pieno incrocio praticamente su strada. Fase 4, restano perplessi ,annuendo come se "l'alieno" venisse davvero da un altro pianeta. Fase 5, la macchina dei vigili urbani si sposta dopo 3 minuti e raggiunge la postazione di frutta e verdura ,si discute... Fase 6, la macchina dei vigili urbani va via e diventa invisibile. Fase 7, Il venditore ben piazzato sulle strisce pedonali vi rimane fino alle 14 e poi sbaracca tranquillamente, lasciando pure per terra un bel po di rifiuti ,residui della vendita di ortaggi. Spero che il comandante dei vigili urbani, ruolo oggi coperto da un carabiniere, possa davvero cambiare lo stato delle cose ad iniziare dalla mentalità dei suoi subordinati.