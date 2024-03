Le panchine di Palermo come le piramidi maya: sepolte dalla vegetazione

Gallery





Le panchine, tra cui una rara "commemorativa" di colore rosso, sono state inghiottite dal verde. Non di una foresta amazzonica come un antico tempio maya, ma dal verde "prepotente", quello incolto e trascurato di una villetta che si trova all'angolo tra viale Regione Siciliana e la via Mulè. Mi auguro non divenga meta di archeologi, ma di giardinieri , "specie professionale" ben più rara se non addirittura estinta nel territorio