Alberi non potati, difficolta per i pullman a due piani in diverse strade del centro

In questa foto vi mostro le difficoltà a girare in città per un pullman a 2 piani a causa degli alberi non potati. Succede in diverse strade del centro: da via Dante a via San Martino, passando per piazza San Francesco di Paola. I mezzi hanno difficoltà a raggiungere le scuole o a far scendere i bambini. Inoltre per via dei rami rischiano di rompere il parabrezza o graffiare la carrozzeria. Perché il Comune non fa nulla?