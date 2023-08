"Le carrozze degradano Palermo"

A Palermo esiste ancora un clan che dotato di carrozze e cavalli, deturpa la città con la propria presenza. Cavalli che cadono al suolo stanchi e forse malnutriti. Urina sparsa in giro, come ai 4 Canti (foto) che rende l'aria maleodorante e irrespirabile. Kilogrammi di feci buttate spesso dai padroni nei piccoli contenitori per le cartacce. Violazione continua delle norme stradali da questi personaggi che si avventurano in qualsiasi strada e vicolo, incuranti dei divieti di circolazione e dei sensi di marcia. Caro sindaco, quanto deve ancora sopportare il popolo palermitano nel subire questi comportamenti? Lo chiedo anche all'assessore Carta nella speranza che questa città possa fare un passo avanti arginando comportamenti non proprio legali quali quelli che ho descritto e che sono visibili a palermitani e turisti.