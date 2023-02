Disagi alla viabilità per il cantiere e degrado in zona Papireto: "Leggo l'orrore sul volto dei turisti"

Gallery











In foto le condizioni in cui versa la zona del Papireto chiusa al traffico da oltre un anno. Ai sconcertanti tempi biblici per ripristinare la viabilità si aggiunge una situazione di degrado inaccettabile per una città europea a soli duecento metri dalla Cattedrale. Che dire dell'orrore dipinto nei volti dei turisti che vi transitano. Forse neanche Beirut nei suoi anni più bui. Vergogna senza fine