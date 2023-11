Lavori in via Crispi: "Ci sono scooter che sfrecciano accanto agli scavi, è pericoloso ma nessuno interviene"

Via Francesco Crispi, 87 · Politeama

Nella foto che allego, solo a titolo di esempio, ecco alcuni scooter che sfrecciano indisturbati sul residuo spazio rimasto a causa dei lavori in via Crispi (lato mare, dal civico 87 al civico 135).

Tale situazione è già stata esposta ad alcune autorità competenti, senza alcuna risposta o provvedimento utile ad alleviare il disagio e la pericolosità dei pedoni residenti e di passaggio. Tale situazione in aggiunta al traffico caotico per gli imbarco al porto e nelle ore mattutine per lo sbarco di migliaia di turisti dalle navi crociera.