A seguito di numerosi interventi sulle strade, in particolare all'Uditore, vi sono delle "fratture" larghe anche quindici centimetri lasciate così dopo i lavori effettuati. In queste fratture facilmente si può incorrere, soprattutto in bici o in motore, in gravi incidenti. La manutenzione di strade e marciapiedi a Palermo è indecente.