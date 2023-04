Sottopasso di via Crispi: "Al lavoro solo due operai e intanto la circolazione stradale è paralizzata"

Vorrei segnalare la presenza di soli due operai per il ripristino dell'intonaco del sottopassaggio di via Crispi. L'appalto di straordinaria importanza per lo snellimento veicolare della tangenziale lato mare è affidato a un'impresa che si presenta in cantiere con soli due operai, a scapito delle migliaia di automobilisti e di una circolazione stradale paralizzata.

Non sarebbe stato meglio la presenza di una ventina di operai con le medesime mansioni distribuendo il tracciato in cinque lotti? Si completerebbe nel giro di una settimana