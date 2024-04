Ristrutturazione della piscina comunale: "Sono un atleta paralimpico, quando inizieranno i lavori?"

Qualche giorno fa ho inviato una email al nostro sindaco Lagalla; sono un cittadino di Palermo e spero mi risponda. La Piscina Comunale dev'essere completamente ricostruita con i fondi del Pnrr. Aspettiamo da un anno che venga chiusa per i suddetti lavori, sperando di non avere perso i fondi europei. Sono usciti nel frattempo diversi articoli della sua imminente chiusura, annunciati dai vari assessori, ma ancora nulla. Il degrado della piscina è sempre più cronico.

Gentile signor Sindaco, mi chiamo Eros Negro e sono un atleta paralimpico dei Delfini Blu. Volevo chiederle, quando chiuderà la piscina comunale per i lavori di ristrutturazione totale dell'impianto? È più di un anno che aspettiamo la chiusura dell'impianto poiché è in pessime condizioni igieniche e strutturali. Mi auguro che il Comune non si lasci sfuggire l'occasione unica dei fondi dei Pnrr.