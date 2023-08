Circa un mese fa sono stati eseguiti dei lavori - non si sa bene a quale fine (forse fibra ottica) - e questo è quanto lasciato in via principessa Mafalda a Mondello Valdesi. Marciapiede divelto, pozzetto posato sul marciapiede, recinzione sommaria... Tutto questo si è aggiunto ad uno stato di totale degrado della strada che persiste da mesi, senza alcuna manutenzione né pulizia