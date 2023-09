Lavori per l'illuminazione in via Galilei: "Cantiere abbandonato da quasi tre settimane"

Gallery











Ormai quasi tre settimane fa, esattamente l'8 settembre, iniziavano in via Galilei, via Principe di Paternò e via Paisiello dei lavori per la nuova illuminazione pubblica (ordinanza del 04/09/2023). Le maestranze hanno lavorato per due-tre giorni dopodiché hanno preso armi e bagagli e hanno lasciato tutte le strade nelle condizioni che si possono vedere in foto: cumuli di terriccio ovunque, voragini nell'asfalto, nel marciapiede e nella pista ciclabile.

Da quasi tre settimane sono fermi, però i divieti di sosta li hanno lasciati, col rischio che se un giorno a caso decidessero di ricominciare dovrebbero prima multare e rimuovere con il carro attrezzi tutte le auto posteggiate. In tutto questo tempo, inoltre, pioggia e vento hanno sparpagliato tutti i materiali abbandonati e divelto le transenne che delimitavano i danni arrecati dal cantiere. Tutto ciò è normale?