Giardino Inglese, a quando la fine dei lavori?

Lo scorso anno avevo inviato una foto, che ripropongo, quasi dalla stessa angolazione, per illustrare quanto poco o nulla sia stato fatto al Giardino Inglese - Parco Piersanti Mattarella. Dal confronto con la foto odierna si evince che, al momento, manca solo il cassone per il materiale di risulta ma detto materiale è ancora lì. Nessun operaio in vista. Il giardino era stato riaperto in pompa magna da sindaco e assessori, solo dall'ingresso di via della Libertà per la ricorrenza del 25 aprile, i quali avevano annunciato che tutto procede secondo i piani: peccato che nel cartello all'esterno è indicato marzo 2024 quale data di termine ultimo dei lavori... Continuando di questo passo, altro fiore all'occhiello di questa amministrazione...