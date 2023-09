"Lavori per la fibra fermi da 2 mesi e buche enormi in via Annibale"

Da 2 mesi Open Fiber ha effettuato lavori di posa della fibra in via Annibale, lasciando però aperte delle buche accanto ai tombini che sono delle vere voragini. Almeno una decina. La strada non è illuminata la sera e sistematicamente qualche macchina ci finisce dentro. I danni alle auto non si contano. Pericolosissimo anche per le moto che transitano dopo il tramonto. In lungomare Cristoforo Colombo le buche sono state subito coperte. Perchè i residenti di via Annibale sono stati dimenticati? Andrea Dagnino