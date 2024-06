Gli strani lavori in via Castelforte e i pericoli per chi percorre la strada

Dopo aver scarificato via Castelforte alta quasi un mese fa, lasciandola in condizioni di pericolo per la viabilità, adesso hanno anche ridotto la carreggiata per lavori poco comprensibili di sostituzione di alcune (una sì e tre no) delle basole del finto marciapiede a scomparsa, delimitando la zona lavori con dei paletti di ferro sottilissimi senza terminali, pericolosissimi anche questi per i guidatori di mezzi a due ruote che potrebbero facilmente perdere l'equilibrio su un terreno così disastrato ed infilzarsi in uno di questi paletti.