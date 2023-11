Buche dopo i lavori in viale dell'Olimpo

Ennesimo lavoro fatto male che diventa un pericolo per i cittadini. Siamo alla rotonda viale dell'Olimpo, in prossimità del supermercato.

Dopo avere fatto i classici lavori e lasciato il manto stradale pessimo e senza protezioni visive anche per la notte, ora la voragine si è abbassata parecchio visto il nubifragio.

Non so perché c'è tanta incuria e indifferenza da chi prima buca e poi lascia tutto questo. In prossimità di una curva di un semaforo dove passano centinaia di veicoli.