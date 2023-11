Lavoratori Asu, la protesta si sposta a Roma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I lavoratori Asu in servizio ai Beni Culturali della regione Sicilia attendono risposte dal Governo Regionale. Oggi Usb con lo sciopero del pubblico impiego che si è svolto a Roma, porta in piazza anche il problema di questa platea. Senza contratto, contributi. Lavoratori in nero da 25 anni. Mancata applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale 199/2020. La parola d’ordine è: "Non si accettano elemosine". Attendiamo la convocazione in commissione Bilancio.

Barbara Gambino, delegata Nazionale Precari Sicilia