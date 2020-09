Largo Vaiana, in strada rifiuti ingombranti e puzzolenti

Vorrei segnalare la situazione di degrado in cui versa largo Giuseppe Salvatore Vaiana. La raccolta dell'indifferenziata infatti non viene effettuata da diverse settimane e si è ormai venuto a creare un ammasso di rifiuti ingombranti e maleodoranti che invadono gran parte della carreggiata. Inoltre vorrei chiedere informazioni in merito al vasto terreno ivi presente: questo versa infatti da anni in condizioni di totale degrado e abbandono ed è divenuto ormai luogo adibito a discarica, con presenza di rifiuti e masserizie di ogni genere dove topi, insetti e animali vari trovano un habitat quasi perfetto. Qualora si trattasse di un'area comunale e non privata, non si potrebbe chiedere un intervento riqualificativo e, magari, realizzare un'area verde o un parco giochi per bambini, visto che nella zona Borgo ulivia/Falsomiele questi spazi ricreativi sono del tutto inesistenti?