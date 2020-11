Zisa, gli alberi non potati rendono le strade buie e pericolose

Vi prego di fare un ennesimo sollecito a chi di competenza per potare gli alberi in via Degli Emiri. Le fronde oltremodo cariche e pericolose causano disagi a residenti e passanti. Faccio presente che l’impianto di pubblica illuminazione nel tratto segnato in oggetto è carente e in numerosi tratti completamente inesistente, ​ E' pericoloso per passanti e residenti. Le pochissime lampade non emanano la luce sulla strada ad alta densità di traffico, mentre le chiome degli alberi non fanno filtrare la luce.