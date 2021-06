Lapide abusiva in via Salamone Marino: "Trattare la memoria dei morti in questo modo è poco dignitoso"

Stamattina passando per via Salamone Marino (vicino al Policlinico) mi sono imbattuto in questa pseudo lapide abusiva ed ho fatto una considerazione: "Ma com'è possibile che Palermo possa meritarsi tanta poca dignità? Posso capire il dolore delle famiglie per i cari scomparsi. Ritengo poco dignitoso trattare la memoria dei morti in questo modo; per non parlare del decoro urbano, completamente deturpato. Perché la polizia municipale non interviene? Mi chiedo se l'assessore Sala o gli organi di competenza abbiano mai notato questi scempi in giro per Palermo o forse per trovarli sperano nell'aiuto degli scout?".