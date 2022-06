Dopo tre anni al buio, alla fine di via Dante (proprio all'incrocio con via Serradifalco) sono comparsi i pali per la nuova illuminazione pubblica. Ci sono anche in via Mariano Bonincontro,

Ma perché installare soltanto 2 pali e lasciare 7 strade al buio? Perché tutto ciò è stato fatto poco prima delle elezioni dopo continue lamentele e segnalazioni?