Centinaia di lampioni accesi anche di giorno nel parcheggio di via Basile, l'Amg: "Colpa di un guasto"

Via Ernesto Basile, 1 · Villaggio Santa Rosalia

Nonostante le segnalazioni fatte agli uffici deputati, nonostante la segnalazione pubblicata su PalermoToday in data 24 Agosto, centinaia di lampioni della pubblica illuminazione che si trovano nel parcheggio scambiatore di via Ernesto Basile (ridotto a discarica abusiva) continuano vergognosamente a restare accese anche durante il giorno. Ennesima vergogna palermitana, la città dove tutto cambia ma solo il degrado e la mala amministrazione restano immutate.

Amg Energia ha disposto un’immediata verifica: "Il problema segnalato - fanno sapere dall'azienda che si occupa dell'illuminazione pubblica in città - è causato probabilmente da un guasto di cui si procedera alla riparazione. In questi casi è fondamentale che la segnalazione venga effettuata in modo tempestivo attraverso l’unico canale adeguato che è il numero verde 800661199 destinato alle segnalazioni relative agli impianti di pubblica illuminazione".