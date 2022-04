"Ladri in azione nei giardini della Zisa"

Gallery



Ladri farabutti in azione di fronte ai giardini della Zisa. Un po’ di tempo fa sono state messe delle belle panchine di fronte all’ingresso dei giardini della Zisa e i ladri non hanno perso tempo. Una é già stata rubata, e sicuramente i soliti farabutti si ruberanno anche le altre se non interviene in tempo chi di competenza. Infatti stamane mi sono accorto che sono quasi pronti per rubarsi le altre perché hanno già svitato vite e bulloni ,come si evince dalla foto, quindi … ruberie in corso