Carini, Laboratorio di "tecniche rodariane per sperimentare all'infinito" all'istituto comprensivo Guttuso

Gallery

















Ha preso il via, presso l'istituto comprensivo Renato Guttuso di Carini diretto dalla dirigente scolastico, Valeria La Paglia, il corso di "Tecniche rodariane per sperimentare all'infinito" destinato agli alunni del primo ciclo. Il corso è un progetto Pon Fse finanziato alla scuola. A condurre questo viaggio nella '"grammatica della fantasia" del grande Gianni Rodari è il professore Antonio Fundarò. E' possibile una "grammatica della fantasia"? Si è chiesto il docente prima di avviare il percorso laboratoriale.

"L'insolito accostamento della parola ‘grammatica’ con la ricolma di aspettative ‘fantasia’ - afferma il professore Fundarò - può sembrare, almeno apparentemente, un ossimoro. Ma non lo è affatto. Lo testimoniano i risultati che queste tecniche favoriscono". L’omonimo testo di Gianni Rodari, che ha ispirato queste riflessioni e a cui fa riferimento il professore, infatti, "non è una gabbia per la creatività, ma un percorso, a rovescio, tra i sentieri inesplorati dell’immaginario pensato (quelli che si ha paura a percorrere) per guidare i ragazzini, ma anche i bambini, vedete, alla produzione di testi originali e anche sfacciatamente insensati".

"Per guidare i ragazzini in questo percorso della 'morale rovesciata' che li spinge a riconsiderare cliché stereotipati incapaci di farli viaggiare lungo il sentiero della felicità", prosegue Fundarò. La "grammatica della fantasia" è - continua - il passepartout per introdurre all’arte di inventare storie, è un viaggio all'interno della scrittura creativa". Il corso, avviato nella sede centrale di via Ischia (tutor il professore Giovanni Piazza), utilizza una metodologia laboratoriale, che consente agli alunni coinvolti di sperimentare i laboratori di "scrittura creativa con tecniche rodariane" e di "pittura fantastica per sperimentare all'infinito" in un particolare binomio espressivo.

Tra i temi trattati: introduzione agli elementi teorici e alle attività pratiche per stimolare l’immaginazione ed il pensiero divergente; percorsi didattici finalizzati all’invenzione delle storie, attraverso attività artistiche, manuali e creative, ispirate ad alcune delle tecniche rodariane oggetto di approfondimento (il binomio fantastico, l’errore creativo, il prefisso arbitrario); attività di visualizzazione guidata per sostenere il percorso immaginativo e dare forma alla creatività. Nel corso degli incontri saranno lette alcune storie e ascoltate alcune favole.