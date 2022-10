Laboratorio creativo "Aneris piccola sirena ribelle", una fiaba per adulti e bambini

Martedì 1 novembre 2022, dalle ore 16 alle ore 17.30, presso la sede dell'associazione culturale "Colori Siciliani" arte, intercultura ed eventi, via Trabia 17 (Palermo), si svolgerà un laboratorio creativo per bambini e adulti, sulla fiaba illustrata "Aneris, piccola sirena ribelle" (Casa Editrice L'inedito 2022). Sarà presente l'autrice, la scrittrice siciliana Giovanna Fileccia che leggerà alcuni brani del suo libro Aneris, una storia moderna tra mito realtà e fantasia che affronta temi universali tra cui la libertà, la curiosità e l’ambiente narrando in italiano e siciliano le sue avventure in giro per il Mediterraneo.

Il laboratorio prevede oltre all'ascolto anche un laboratorio creativo per i bambini. Solo con prenotazione. Durante l'evento verranno esposti alcuni dei quadri realizzati dalla scrittrice per il libro. Informazioni e prenotazioni: 333.5786463. Evento aperto a tutti, posti limitati. Prezzo: bambino 12 euro adulto/ 3 euro. Include una merenda, un succo di frutta e le sculture di palloncini per i bambini. Dolcetti tipici siciliani e thè per adulti. Link evento. Link libro. L'associazione "Colori Siciliani" nasce con lo scopo di tramandare nel tempo le tradizioni popolari siciliane e di promuovere la cultura siciliana attraverso l'organizzazione di eventi: mostre, laboratori e corsi per adulti e bambini.

Cenni biografici dell’autrice: Giovanna Fileccia, poliedrica artista siciliana, ha ideato una nuova forma d’arte coniandone il neologismo, la poesia sculturata: opere tridimensionali che dal 2013 crea dalle sue poesie. Invitata in convegni e nelle scuole, organizza incontri culturali e conduce laboratori per adulti e bambini. Con Edizioni Simposium ha pubblicato "Sillabe nel vento" (2012), "La giostra dorata del ragno che tesse" (2015), "Marhanima, testo poetico e opere tridimensionali di poesia sculturata" (2017), "Seta sul petto, per Alessandro che Di Mercurio aveva la forza e l’empatia" (2020). Con Scatole Parlanti ha pubblicato la prima edizione del libro di narrativa "Oggetti in terapia" (2019). Premiata il 30 luglio 2022 alla "XXV edizione del Premio Alessio Di Giovanni"; premiata il 4 settembre 2022 al "47° Premio internazionale città di Marineo”. "Aneris piccola sirena ribelle" è stato presentato il 2 ottobre 2022 presso il Museo Regionale Palazzo d'Aumale a Terrasini.