"Mondello allagata come sempre, altro che Ztl..."

Notte di pioggia e come al solito Mondello allagata, strade impercorribili soprattutto a piedi, oltre alla fognatura per lo più insistente si è aggiunta la mancanza di pulizia delle strade secondarie da circa 1 anno e mezzo (da quando il servizio degli operatori "lapa" muniti sono stati trasferiti in massa alla raccolta differenziata x Palermo centro), così che le poche caditoie si ostruiscono immediatamente per la sporcizia accurata. All'asciugare della palude resta solo il fango, per giorni fetido per la gioia dei pappataci. Ma non importa, abbiamo la ZTL, come ci andiamo oggi? In canoa? Mondello ha bisogno, inanzi tutto, la risoluzione dei vecchi problemi.....e poi le nuove avventure...Ma questo all.attuale Amm.ne non interessa perché i vecchi problemi non sono l'apparire....questi governanti cercano solo la "la vetrina", l'apparire insomma, quello che è la ZTL, fare finta che a Mondello c possa essere un lungomare da vivere, ma a pochi metri la sporcizia e il fango c sommerge. Ora mi devo interrompere......ho da spalare melma e sporcizia altrimenti stanotte e nelle prossime notti il "feto" in casa mi asfissierà. Grazie Sindaco e Assessore, voi si che avete capito come governare la città!