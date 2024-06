La visione strategica nell'organizzazione scolastica: l'esempio del Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel mondo aziendale, l'organizzazione strategica è essenziale per raggiungere obiettivi di lungo termine, migliorare l'efficienza e garantire il successo complessivo. Analogamente, un'istituzione scolastica ben organizzata si distingue non solo per l'eccellenza accademica, ma anche per la capacità di creare una comunità coesa e collaborativa. L'Istituto "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Partinico rappresenta un esempio emblematico di come una visione strategica efficace possa trasformare una scuola in un modello di eccellenza.

Nelle scuole, l'organizzazione strategica è fondamentale per garantire un ambiente educativo stimolante e inclusivo. La leadership scolastica, guidata dal dirigente scolastico, gioca un ruolo cruciale nel coordinare le attività didattiche e amministrative, promuovendo la collaborazione tra docenti, personale amministrativo e studenti. I quadri, costituiti dal dirigente scolastico e dai suoi collaboratori diretti, come Franca Longo, Marina Carolla e Patrizia Vitale, hanno il compito di definire la visione e la missione della scuola, stabilendo obiettivi chiari e monitorando i progressi. Il middle management, che include le funzioni strumentali come Daniela Piemonte, Enzo Marchese, Aldo Provenza, Valeria Mangiapane, Pierluigi Basile, Fausta Santagati, Giuseppe Di Marco, svolge un ruolo chiave nel tradurre la strategia in azioni concrete, supervisionando i processi educativi e amministrativi e garantendo che le attività giornaliere siano allineate con gli obiettivi istituzionali. Anche il Dsga Liby Gianola gioca un ruolo cruciale nella gestione del personale Ata, delle risorse finanziarie e materiali della scuola, assicurando che tutte le operazioni avvengano in modo efficiente e trasparente. Il suo raccordo con il ds è ineccepibile e fluido.

L'Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico è un chiaro esempio di come una visione strategica possa fare la differenza. Questo istituto, guidato dal dirigente scolastico professor Angelo Nasca, ha saputo creare una comunità scolastica coesa e motivata, dove ogni membro del personale contribuisce con entusiasmo e dedizione al successo collettivo. Il segreto del loro successo risiede nella capacità di valorizzare ogni singola risorsa umana all'interno dell'istituto. Dal dirigente scolastico ai collaboratori del dirigente, dalle funzioni strumentali ai collaboratori scolastici, fino al personale di segreteria, nella sua poliedrica e funzionale organizzazione, ognuno svolge un ruolo fondamentale nel garantire il buon funzionamento della scuola. La sinergia tra tutte queste figure professionali è resa evidente nei momenti di ritrovo collettivo, come le celebrazioni di fine anno, dove tutto il personale si ritrova per condividere non solo cibo e divertimento, ma anche un forte senso di appartenenza e di comunità.