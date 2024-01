"La viabilità a Palermo? Non esiste"

La viabilità urbana a Palermo è un incubo da cui è necessario svegliarsi, perché dura da troppo tempo, e siamo in tanti stanchi e delusi che nessuno nelle istituzioni faccia davvero qualcosa di concreto per eliminare alla radice le cause di questo scempio. Molte le strade piene di pericolosissime buche, quanta gente cade e quanti feriti ogni giorno. Tantissime le finte piste ciclabili, le chiamo finte perché è impossibile utilizzare, anzi al contrario diventano un serio pericolo costante per i pedoni e i ciclisti, sempre invase, unitamente ai marciapiedi adiacenti a queste piste ciclabili, da automobilisti scostumati che se ne fregano delle regole e senza veri controlli e rimedi, esempio dei birilli dissuasori a delimitare la pista ciclabile, e al pedone resta di dove camminare a zig zag, su un marciapiedi distrutto tra pezzi di cemento rotto e rottami pericolosi.

Quante segnalazioni negli anni, ma mai un provvedimento concreto, alcune multe, quando riusciamo a contattare la polizia municipale e la stessa riesce a trovare il tempo di intervenire, ma poi subito dopo incivili ricominciano la sosta vietata sopra la pista ciclabile, incuranti del divieto. Un esempio tra tutti è Via giusti, altezza numeri civici 44, e civici precedenti e successivi, dove sono anni che questa situazione incresciosa continua (foto segnaletiche evidenti anche sulle foto che si trovano su Google Maps , e credetemi ci sono di diversi anni) oltre a quelle che inviamo ogni giorno alle istituzioni comunali. E che dire delle circonvallazioni cittadine, dove le rotatorie di Piazza Einstein e di Viale Lazio, per esempio, diventano ingorghi e caos infernale, soprattutto nelle ore di punta, e di tutte quelle rotatorie create per deviare il traffico ma che invece diventano punti di maggior traffico, esempi sono quella che da Piazza Einstein va in Holm, e quella che dalla Stazione Notarbartolo va in via Notarbartolo, senza un concreto presidio per gestire un corretto scorrimento del traffico.

E la colpa non possiamo darla ai poveri uomini e donne della Polizia Municipale, che quando riusciamo a contattare, ci rispondono con cortesia e garbatezza, che loro fanno quello che riescono a fare, perché sono da anni sottorganico, e non si parla di assunzione E vogliamo parlare delle strisce pedonali? Quasi tutte sbiadite, pericolosissime, spesso poco illuminate e invisibili in quadi tutte le strade della città, ad esempio viale Strasburgo, la sera sono al buio e le auto corrono e spesso ci scappa un incidente mortale, e non solo in viale Strasburgo. E che dire di tutti gli automobilisti che camminano irresponsabilmente con i cellulari alla guida? Ma mai un vigile che li veda? Come mai nessuno li sanziona? E quelle vie buie da tempo, e quelle buie dopo lavori di manutenzioni dei cavi elettrici, esempio via Bernini, via Cimabue, senza luce da tempo e la sera è un rischio costante di incidenti. E questi sono pochissimi esempi, potrei continuare e credetemi ci sta tanto altro che non va. Chiedo alle Istituzioni, possiamo fare qualcosa di concreto per arginare tutto quello che non va e migliorare e rendere più sicura la viabilità a Palermo? Chiedo a noi cittadini, vogliamo rendere davvero civili i nostri comportamenti? Vogliamo capire che seguire le norme del codice della strada aiuta a salvare la nostra vita e quella di tante vittime innocenti? Marina Fontana