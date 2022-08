"La vergogna di piazzale Ungheria"

Nonostante piazzale Ungheria sia gestito da una società che introita i parcheggi delle auto - l'Amat - lo spiazzo delimitato dai caseggiati è orribilmente sporco, così come l'intero circondario che si estende per palazzi, corridoi e gallerie. Siamo in pieno centro e questa zona è transitata da migliaia di turisti che tra l'altro alloggiano nelle decine di strutture in zona. Ritrovo ormai di barboni e tossicodipendenti, piazzale Ungheria è una delle vergogne di Palermo.