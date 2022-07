Come è possibile aspettare, in via Ernesto Basile (viale delle scienze) le linee 109 e 234 per un'ora e mezza? Non è concepibile, poiché sono linee che dal parcheggio Basile sono dirette alla stazione centrale, quindi un tragitto breve e, in questo periodo, senza traffico. Semplicemente vergognoso, per non parlare della maleducazione degli autisti!