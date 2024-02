Via Badia · Cruillas

Via Badia è come una trazzera. Siamo a 5 mesi dalla prima segnalazione ed ancora ad oggi non si è fatto nulla! Questa strada molto trafficata che collega il viale Michelangelo a piazza Sant'Alfonso Maria dei Liguori all'Uditore è di fatto diventata peggio di una mulattiera, ovviamente l'amministrazione comunale continua ad essere latitante.