La Tari aumenta ma non viene riscossa

Da 5 anni la mia famiglia ha cambiato residenza. Da 5 anni, alla mia nuova residenza, arrivano due TARI da pagare, la nuova e la vecchia come se io potessi risiedere in due appartamenti non di proprietà. Ogni volta effettuo il ravvedimento operoso e comunico via pec il cambio di residenza (due volte l'anno, per acconto e saldo) e ogni volta non ricevo risposta. Ogni volta provo a contattarli telefonicamente e ogni volta il telefono risulta staccato oppure suona a vuoto. Questo da 5 anni. Da 5 anni il comune non riscuote la TARI del mio vecchio appartamento e chissà quante altre (tra evasione e disservizi come questi) ma la soluzione di questi geni della gestione pubblica sta nell'aumentare le tasse a chi già le paga. Siamo allo sbando totale, in questa città non c'è nulla che funzioni. In attesa del saldo Tari 2024 e della prossima pec da inviare.