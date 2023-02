"La stazione centrale e l'inutile anello ferroviario: ripensare alla fermata interrata Giulio Cesare"

La Stazione Centrale di Palermo la Porta al centro città' e l'inutile Anello Ferroviario Premettendo che io sono per le grandi opere tangenziale , centro direzionale, metropolitana, polo mercatale in periferia, rivalutazione della Fiera del Mediterraneo come anche centro congressuale. Ma premesso questo considero l Anello Ferroviario un opera inutile che serve a poco, già il fatto che non si chiude in Stazione Centrale la vera stazione di Palermo, la Stazione Porta della città e del centro storico, dicendo gia’ che l’Anello non si chiude in Stazione Centrale e’ un opera detto alla palermitana inutile, e vi spiego anche perche’.

Io dalla fermata Porto e in stazione centrale non ci posso arrivare, e non posso recarmi in via Roma o via Maqueda per esempio. Oppure io se arrivo in stazione centrale dall’aeroporto con il passante debbo andare al Porto non posso andare. Mentre la logica vorrebbe che i 3 punti Stazione Centrale Porto e Aeroporto fossero collegati come un anello appunto che ovviamente comprenda anche il Politeama via Liberta’ e via dicendo.

La stessa Stazione Norabrtolo che non e’ e non potrà mai essere la Stazione principale di Palermo per tanti motivi: il primo e’ situata lontana dal centro storico, e non e’ possibile che dalla Stazione Centrale debbo arrivare fino a Notarbatolo per prendere l’Anello . Detto questo perche’ non chiudere l’Anello Ferroviario in piazza Giulio Cesare? Bastrebbe dalla fermata Porto scendere verso via Lincon e chiudere l’Anello con una fermata interrata (come quella Politeama) in piazza Giulio Cesare allora si che servirebbe alla città.

Per non parlare della frequenza: bastava un po’ di elasticità mentale per capire che l’Anello Ferroviario sarebbe stato necessario farlo a due binari davvero poteva essere la svolta con corse frequenti mentre a 1 solo binario sarà meno frequenti con coincidenza. In poche parole, una cosa inutile, detto alla palermitana. Spero che l’assessore Arico’ e l’assessore Orlando prendano in considerazione questa mia critica proposta per rivedere aggiungere al progetto iniziale, la fermata interrata Giulio Cesare.