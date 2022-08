La sporcizia regna sovrana in via Autonomia Siciliana, via tra Piazza Cascino e Via G..Alessi

In via Autonomia Siciliana la sporcizia regna sovrana, non esistono cassonetti e cestini a loro posto, a meno che non ti faccia una bella camminata per andare a vedere la faraoinca piramide di immondizia maleodorante davanti al vecchio Fly Tennis. Per non parlare di come vengono trattati i disabili: scivoli che vanno dal marciapiede a manto stradale con il gradino, scivoli occuopati da macchine, buche e crepe sul manto stradale, redici di alberi che sconnettono il livello piano del marciapiede. Si parcheggia in modo selvaggio anche all'interno delle strisce gialle.

Ricordo che circa 30 anni fa la strada citata era bellissima, pulita, sicura ed illuminata da tutti quegli esercizi commerciali che oggi non esistono più. Adesso la sporcizia, l'immondizia, il degrado, la non illuminazione e la non sicurezza regnano sovrani, oltre ad alimentare le mosche, zanzare topi e scarafaggi volanti e non. Un bambino non può uscire all'aperto per giocare con la palla o fare un giro in bicicletta sul marciapiede perchè non si sa in quali condizioni igeniche ritorni a casa. Noi residenti viviamo nel degrado assoluto. Invito il Comune a pulire un poco ed anche a potare gli alberi e a togliere le foglie per terra, sperando che ciò non venga fatto soltanto in previsione del passaggio di un qualsivoglia politico o per le commemorazioni di Falcone e Borsellino.