"La Sicilia brucia: e la prevenzione?"

Ancora una volta gli incendi devastano la Sicilia. Messina, Piana degli Albanesi, il trapanese, le Madonie, Catania… hanno subito danni gravissimi a causa della mano delinquenziale dei piromani ed anche dell'incapacità del governo regionale di fare prevenzione con i forestali, con la protezione civile e con le tante associazioni che sono iscritte all'albo regionale e fanno anti-incendio. Se si lavorasse a partire da Aprile di ogni anno, realizzando le linee taglia-fuoco, attuando interventi selvicolturali e adottando tutte le misure necessarie, gli incendi sarebbero più facilmente circoscritti. Tutto ciò comporta il costo di milioni di euro per affittare i Canadair oltre ai danni ambientali enormi di cui soffre tutto il territorio. Il presidente Musumeci, invece di finanziare i cavalli con qualche milione di euro, avrebbe dovuto usare questi soldi in maniera più intelligente, ma comprendiamo che ciò non porta voti.