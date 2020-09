La scuola Francesco Riso: Isola delle Femmine e il progetto Erasmus "Once upon a time... the sea"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il progetto europeo Erasmus Once upon a time… the sea ,progetto della scuola Francesco Riso di Isola delle Femmine, subisce un rallentamento a causa del Covid. Purtroppo le attività che avrebbero dovuto concludere il progetto e che si sarebbero dovute svolgere qui nella scuola di Isola delle Femmine sono state cancellate, il team di docenti spera di poterle riproporle a Febbraio. Nel frattempo, workshop, conferenze, sono state tenute on line, non perdendo così di vista lo scopo del progetto che è quello di sensibilizzare gli alunni, e non solo, al mare, in tutti i suoi aspetti, la storia, l’importanza nella società, la capacità di offrire lavoro, e non ultima la sua importanza, dal punto di vista scientifico nell’ecosistema.

Mare che spesso è maltrattato e non rispettato ma che forse proprio grazie al Covid , ha rivissuto un momento di rigenerazione. Mare ancora vivo con un ecosistema fragile che necessita attenzione cura. Gli alunni, con molto interesse hanno portato a termine elaborati multimediali che condivideranno con i compagni di scuola dei paesi partner , tema di queste attività “Sea Life preservation” – le riserve marine – La ricerca in Sicilia delle Riserve Marine, la raccolta di foto e dati ha rilevato che l’attenzione è massima e che per il territorio di Isola delle Femmine la riserva diventa centrale nel suo sviluppo economico e ambientale – Dopo dopo le tappe a Medgidia ( Romania), Igualada ( Spagna), Baiao ( Portogallo), dopo 2 anni di disegni, attività di ricerca, drammatizzazione, concerti, poesie, racconti, storie, leggende, sperimentando metodologie e percorsi didattici, la scuola, gli alunni sperano che a Febbraio questo progetto possa concludersi nel migliore dei modi nella scuola di Isola e che si possa mostrare all’Europa , le spiagge pulite, le acque blu dell’Isolotto e l’incontaminazione della riserva marina.

