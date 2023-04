Gallery





Da non so quanto tempo l’asfalto di via Leonardo a vinci intersezione rotonda viale regione siciliana versa in questo stato allucinante . Più che una strada sembra il percorso di un luna park con buche, fossi e dossi che ti fanno volare! Diverse persone sono anche cadute specie con bici e motori e ancora non si fa nulla per sistemare la situazione!