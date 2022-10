Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery











Neppure 24 ore dalla segnalazione e via Villa di Napoli è stata pulita. Si ringrazia il responsabile demandato al servizio di pulizia RAP e gli operatori che che con lena e gentilezza si sono messi a lavoro. Si ringrazia, non per ultimo, la redazione di Palermo Today che ha ha raccolto la necessità del cittadino dandone qui diffusione.