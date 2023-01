"La Rap si ricorda di via Altavilla: la spazza ma lascia lì i cumuli..."

Finalmente, dopo anni via Altavilla viene pulita con una bella spazzata dal personale Rap. Questa stradina, per anni non risultava nei piani di lavoro dei vari netturbini di zona. Tant'è, che Palermo Today pubblicò una mia segnalazione su questa anomalia. La gente del posto,incredula ma felice, non credeva ai propri occhi. Tutto quel personale Rap per questa piccola viuzza. C'era il tagliaerba, uomini con il rastrello e uomini con scope, il responsabile che riprendeva tutto con uno smartphone a testimoniare il loro operato. Wow che operatività!!!!!! Fin qui tutto ok, ma la beffa è dietro l'angolo, anzi in questo caso è meglio dire sotto il marciapiede. I cumuli raccolti in vari punti della viuzza, sono rimasti lì, nessuno è passato a raccoglierli e il vento di questi giorni sta riportando tutto com'era prima del mezzo intervento Rap. Perché si lavora così disorganizzati e male a Palermo?