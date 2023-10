La provinciale per Gibilrossa trasformata in discarica abusiva

Gallery





Sono residente nella borgata Ciaculli. Vorrei segnalare che da settimane dei balordi (infischiandosene della chiusura per problemi legati a una frana e alle cadute massi) hanno spostato le barriere sulla Provinciale 37 per Gibilrossa. In poche parole, il traffico in direzione di Belmonte Mezzagno ha ripreso in gran parte a intasare la borgata Ciaculli. La gente sprezzante del pericolo percorre la provinciale chiusa ormai da 2 anni. All'altezza della galleria paramassi è inoltre sorta una discarica abusiva con tanto di carcasse di auto rubate, vandalizzate e poi date alle fiamme.