"La perenne discarica di via Tommaso Marcellini"

Sono anni ormai che segnalo continuamente la perenne discarica insistente nella via Tommaso Marcellini, angolo via Riserva Reale senza ottenere alcuna soluzione se non vedere aumentata la tassa sui rifiuti. La montagna di rifiuti che giornalmente giace innanzi le abitazioni private, invadendo parte della strada, viene raccolta dalla RAP spesso con l'utilizzo di ruspe e puntualmente si riforma, talvolta anche nel giro di poche ore. Auto e furgoni quasi ogni sera scaricano la qualunque in strada, impunemente, senza che nessuno controlli. Mi domando se sia così difficile potenziare i controlli in zona o, meglio, installare delle telecamere per sanzionare gli sporcaccioni incivili. Visto l'imminente aumento della TARI non ritengo giusto che tali richieste debbano ancora rimanere inascolate! Noi cittadini paghiamo le tasse ed abbiamo ogni diritto di avere un servizio decoroso a riscontro!