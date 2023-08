"La Palermo che vorrei (non è quella di ora)"

Andando in giro per il mondo non c'e piu grande desiderio che confrontare i vari paesi in termini di opere, infrastrutture e abilita' delle amministrazioni locali. La Palermo che vorrei, dovrebbe essere una citta' moderna e vivibile, in cui piazze e luoghi di ritrovo siano di tutti. Di tanto in tanto torno nella mia Palermo, ed ancora vedo opere incompiute, sporcizia, degrado.

Cerco di prendere un autobus che non e' mai in tempo, mi reco in un ufficio postale e, se sei poco fortunato ,ti tocchera' attendere una delle file con il pizzino in mano da per almeno 2/3 ore, perche', anche le semplici qui a Palermo, diventano difficili. E' facile additare un amministrazione come quella attuale,ma ci dobbiamo rendere conto che, per 20 anni abbiamo avuto l'amministrazione Orlando, che ti apriva il giardionetto o le piccole opere di facciata, ma che alla fine non ha reso ai cittadini cio' che doveva rendere , cioe' una citta' vivibile e pulita. Rendiamoci conto che la colpa di quelle amministrazioni e solo dei palermitani. In fin dei conti in quei posti li , i politici ,c'e li abbiamo messi noi. Mea Culpa!

Oggi ci ritroviamo con strade dissestate, rifiuti ovunque e con un amministrazione che fa' di tutto, ma, non ha di certo una bacchetta magica. Sono sempre molto critico, ma c'e oggi un area diversa a Palermo.C'e un impegno ed un sindaco e la sua giunta capaci di dare tanto.Palermo ha bisogno di opere, infrastrutture importanti, parcheggi, servizi piu fluidi per i cittadini. Ha bisogno di una gestione manageriale importante, che si in grado di valorizzare il patrimonio esistente e di sburocratizzare l'attuale macchina comunale dai troppi vincoli e cartacce. Bisogna rafforzare l'impegno per assicurare ai cittadini disabili piu' servizi, marciapiedi fruibili, possibilita' di movimento nelle aree urbane.

Non basta solo indignarsi ma bisogna costantemente rafforzare il rapporto amministrazione cittadino,avvolte avvertita da noi Palermitani come un nemico invalicabile. Dobbiamo rispettare e far rispettare le regole, si, perche' le regole ci sono ma bisogna rafforzare la sorveglianza, per la tulela dei diritti di tutti. Solo cosi' avremo una Palermo piu' a portata d'uomo, una Palermo da vivere...ma da vivere bene.

Mario GRAMMATICA