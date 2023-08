Riparata buca in piazza della Costellazione

Gallery







"La nuova amministrazione funziona e di conseguenza anche gli organi di competenza". A dirlo è il presidente del comitato civico, cambiamo la nostra città - Romano Nicolò -. Insieme ai consiglieri della terza circoscrizione abbiamo segnalato una buca pericolosa per gli automobilisti e per i motociclisti, dopo qualche giorno gli organi di competenza erano già al lavoro per ripristinare il manto stradale ceduto, dopo aver completato i lavori hanno subito asfaltato la strada come si deve, ringraziamo la nuova amministrazione e tutti gli organi di competenza - continua Romano, oggi tutto sta funzionando come si deve, è questa è la dimostrazione, grazie a tutti".